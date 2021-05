Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per piegare l'ostinazione di Real Madrid, Barcellona e Juventus, decise a non abbandonare il progetto Superlega, l'Uefa ha scelto di passare dalle minacce ai fatti, avviando un procedimento. Ha quindi nominato ispettori disciplinari incaricati di indagare su una potenziale violazione delle regole interne alla Federcalcio europea. Non è chiaro quali siano i reati ipotizzati, ma lo statuto proibisce, tra l'altro, qualsiasi «raggruppamento o...