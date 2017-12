L'UDINESE VEDE L'EUROPA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un successo al profumo d' Europa. La quinta consecutiva bellezza targata Massimo Oddo che ha radicalmente rifatto il volto dell'Udinese che ha acquisito solidità difensiva, personalità e cinismo, qualità evidenziate anche ieri sul terreno del Dall'Ara contro il Bologna, annunciato in buone condizioni, ma che nulla ha potuto di fronte alla migliore organizzazione di gioco dei friulani che in campo si ritrovano alla perfezione come se lavorassero assieme da parecchio tempo. Nel dicembre magico l'Udinese ha abbandonato la zona melmosa,...