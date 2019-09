L'UDINESE TORNA A VINCERE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Udinese, finalmente! Dopo due mesi, dopo aver battuto nel debutto in campionato il Milan, riassapora la gioia del successo che non è stato limpidissimo, ma che è sicuramente meritato, voluto con caparbietà, difeso con tutte le forze fisiche, tecniche e mentali e come succede in simili situazioni, anche con un pizzico di fortuna. L'utilizzo di Okaka dal primo minuto è stato determinante, è stato lui a segnare il gol della vittoria, è stato lui con la sua fisicità a tenere palla, a far salire i compagni nei momenti di maggior...