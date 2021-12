I FRIULANI

Più facile del previsto. Il Crotone non ha apposto particolare resistenza alle seconde linee bianconere per le quali l'impegno per accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia (troverà la Lazio) ha rappresentato un allenamento. È finita 4-0 per la formazione di Cioffi, ma il risultato per la compagine di Modesto, nuovo nocchiero in sostituzione di Marino, poteva essere ancora più severo. Ma non vanno sminuiti i meriti dell'Udinese, tutti hanno interpretato al meglio il copione predisposto da Cioffi. Il primo tempo in particolare è stato brillante, i friulani hanno manovrato a largo raggio, sovente di prima, con Samardzic finalmente utilizzato a tempo pieno, che ha evidenziato tutto il suo ricco repertorio, finte e controfinte, passaggi millimetrici e dribbling secchi anche se nel secondo tempo è calato.

La nota lieta considerato che stava attraversando un momento non dei migliori, è rappresentata da Pussetto, autore di due gol di ottima fattura entrambi su ispirazione di Success che ha agito da punta centrale senza comunque fare nulla di trascendentale. Nacho alla fine era raggiante, pure Cioffi ha avuto parole di elogio nei suoi confronti e la gara di ieri potrebbe rappresentante per l'argentino un'inversione di rotta per tornare a essere il giocatore ammirato un anno fa prima che subisse il grave incidente al ginocchio.

Cioffi, come previsto, ha modificato per dieci undicesimi la formazione che ha pareggiato sabato con il Milan confermando il solo Perez, ma anche Modesto ha modificato l'assetto tecnico dopo aver escluso Benali e Salvatore Molina quasi a lanciare un messaggio alla squadra. Ma ci voleva ben altro per fermare l'Udinese del nuovo corso, cui Cioffi sembra aver trasmesso la sua mentalità, la sua fame di successo. Abbiamo detto di Samardzic, ma anche un altro diciannovenne, Soppy, è piaciuto, anche più del tedesco. Il francese di origini ivoriane ha gamba, personalità, tecnica.

LA PARTITA

I bianconeri hanno trovato il primo gol al 20' dopo un'azione in verticale tutta di prima con retropassaggio di Success all'argentino che di piatto destro ha trovato l'angolino più lontano. Pussetto poi, sempre su passaggio di Success, ha segnato la quarta rete al 18' della ripresa prima di essere sostituito da Nestorovski. Al 28' è De Maio a trovare il gol con un colpo di testa su calibrato corner di Samardzic, mentre il 3-0 è firmato su rigore da Success dopo un mani di Cuomo su cross di Soppy. La musica cambia poco nella ripresa anche se al 3' Borrello sui cross lungo di Rojas colpisce male di testa da favorevole posizione. Il Crotone rimane in balia dei bianconeri che senza particolari patemi fanno girare la palla e al 17' fanno poker con Pussetto. Poi nel finale prima Nestorovski dopo un pregevole spunto al limite dell'area, poi Forestieri, molto attivo, hanno colpito il palo. Ma va bene così, l'Udinese sembra aver imboccato la strada giusta.

Guido Gomirato

