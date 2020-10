UDINE Sofferta, meritata, voluta: l'Udinese conquista la prima affermazione del campionato scacciando gli spettri. All'ultimo assalto decide uno degli ultimi arrivati, Nacho Pussetto, il beniamino della piazza bianconera che al 43' della ripresa fa secco Sepe con un tiro radente dal limite. Nulla da eccepire, la squadra bianconera ha legittimato il successo nel corso della ripresa in cui ha pigiato sull'acceleratore condotta magistralmente dal suo uomo in più, De Paul, autore di numeri di alta scuola. L'impegno e l'atteggiamento sono stati altamente positivi da parte di tutti gli uomini di Gotti capaci di indossare il saio, di sacrificarsi, ai trasformarsi in una società di mutuo soccorso in cui ognuno aiutava l'altro. È stata anche una gara particolare, alle due contendenti mancavano complessivamente venti elementi equamente distribuiti chi per infortunio, chi perché positivo al Covid-19, ben sette parmensi. Gotti ha riproposto il 3-5-2 in attesa di poter disporre a tempo pieno di Deulofeu, entrato nel finale, ma ancora a corto di preparazione. E il Parma? Si è fatto trafiggere da Pussetto dopo un'azione in contropiede dei bianconeri.

Il primo tempo è stato equilibrato pur non caratterizzato da cadenze elevate. Ha iniziato meglio il Parma, condotto da Brugman e Kurtic, poi via via i bianconeri hanno preso in mano il pallino del gioco e al 10' hanno sfiorato il bersaglio con un colpo di testa ravvicinato di Samir su cross da sinistra di Ouwejan. Poi al 18' ci ha pensato Okaka a vanificare una magia di De Paul che, dopo essersi impossessato della sfera nella propria meta campo su errore di Gervinho, è arrivato palla al piede sino al limite dell'area per poi smarcare Okaka spostato un po' a sinistra che da cinque sei metri ha calciato di piatto destro centralmente consentendo al portiere del Parma di deviare di piede. La prima conclusione degli emiliani è di Kucka al 23', troppo facile per Nicolas, ma va evidenziata la manovra tutta di prima e in velocità. È un segnale che il Parma può rendersi pericoloso e al 26' la squadra di Liverani passa in vantaggio: il merito è tutto di Hernani che parte dalla tre quarti, cambia passo, poi si libera con troppa disinvoltura di Arslan per far partire un rasoterra deviato da Samir quel tanto che basta per spiazzare Nicolas. L'Udinese ha il merito di non perdere la testa e tre minuti dopo riesce a pareggiare con Samir che stavolta di testa dall'area piccola fulmina su azione da calcio d'angolo Sepe anticipando Laurini.

CAMBI DECISIVI

Il secondo tempo è di marca friulana, al 7' Pereyra dopo un errore nel retropassaggio di Kurtic si presenta solo davanti a Sepe e nell'eludere l'interventod el portiere ospite mette al centro deviato nella propria porta da Jacoponi. L'Udinese cerca la terza rete, ma Asamoah e Lasagna sono spuntati, poi entrano Pussetto e Makengo, la squadra è più solida, più vivace, ma al 25' il Parma pareggia: cross da sinistra di Pezzella, la difesa bianconera si addormenta, Karamoh da due passi segna nella porta sguarnita. Infine al 43' dopo un'azione di Karamoh sulla sinistra, Becao porge a De Paul, questi a Okaka, subito a Pussetto che dal centro area fulmina Sepe per il 3-2 finale.

Guido Gomirato

