L'UDINESE SCACCIA LA PAURA

UDINE L'Udinese ce l'ha fatta. E' salva. Ha sconfitto di stretta misura il Bologna, pur soffrendo nel finale più del lecito, ma il successo-salvezza non fa una grinza. Premia chi in campo ha dimostrato più cuore, ma anche più concretezza. I bianconeri nel momento del destro o fuori si è resa protagonista della prestazione più positiva del suo girone di ritorno a dir poco da incubo e non ha avuto bisogno di ascoltare quello che era successo a Napoli. La vittoria, con cui la squadra ha in parte fatto pace con la tifoseria, è maturato nei...