Dalla Sardegna Arena esce il segno ics dopo un match intenso, tecnicamente valido, ricco di capovolgimenti di fronte, ben giocato. Volevano vincere entrambi, alla fine il risultato accontenta le due contendenti. Cagliari e Udinese hanno rinnegato il tatticismo, hanno sempre cercato di trovare il gol con buone trame, spendendo tutte le energie per cercare di avere il sopravvento. Le due contendenti hanno lanciato segnali inequivocabili di stare bene con l'Udinese che, come organizzazione di gioco, è parsa più squadra di quella cagliaritana. Gotti si è affidato all'attacco leggero, Pussetto e Deulofeu, ma ha evitato la sconfitta quando all'inizio della ripresa ha dato fiducia a Lasagna entrato al posto dell'iberico, che al primo tentativo ha trovato il suo primo gol in campionato, quello che potrebbe sbloccarlo definitivamente a livello mentale. Poi, gasata dall'entusiasmo, con De Paul finalmente De Paul, l'Udinese poteva anche vincere. Ma nel finale ha rischiato. Va bene così. Per l'Udinese è il sesto risultato utile consecutivo. Evidentemente il vento sta cambiando dopo un inizio di stagione balordo.

PALLA BUONA

Dopo 3' i bianconeri hanno la palla buona per segnare: Samir dalla propria metà campo lancia lungo verso Pussetto che anticipa con uno scatto Carboni e da pochi passi, un po' defilato a destra, spara a rete, ma Cragno è bravo a respingere. Si nuove bene Pereyra, al contrario di De Paul; pure Zeegelaar dà impulso alla manovra. Al 27' a sorpresa passa il Cagliari: quattro metri fuori area Becao ostacola Rog che si stava incuneando in area dopo aver dribblato due bianconeri. La punizione di sinistro di Lykogiannis è perfetta, con il pallone che termina nell'angolino alla destra di Musso. L'Udinese reagisce, cala un pochino Pereyra, crescono Zeegelaar, Walace, soprattutto De Paul, e al 44' dopo un'ottima manovra corale Walace, Deulofeu, il Diez calcia dal limite, ma la conclusione è abbastanza centrale e Cragno sventa in tuffo. Il secondo tempo si apre nel segno dell' Udinese. Dopo 3' Bonifazi su servizio aereo Becao, calcia dal limite, ma Giodin salva. All' 8' finalmente si sveglia Deulofeu: si libera di Godin, si accentra dalla sinistra, ma sul suo tiro Cragno devia. Esce l'iberico, entra Lasagna. Al 12' l' Udinese pareggia. De Paul serve Pussetto che vede con la coda dell'occhio l'accorrente Lasagna e gli serve un assist al bacio e Kevin con un preciso diagonale destro supera Cragno. Ora si gioca a tutto campo, l'Udinese continua a farsi preferire, ma in un paio di ripartenze il Cagliari è assai pericoloso. Si lotta con accanimento sino alla fine e al 49' Simeone entrato per Sottil, non trova il pallone in coordinazione di destro a pochi metri da Musso. Poi cala il sipario.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA