L'UDINESE RIPARTE CON UN PARI

UDINE Non ha vinto, ma ha convinto: l' Udinese si è riabilitata dopo due sconfitte consecutive, soprattutto dopo lo 0-4 di Genova con i doriani, ha fermato i viola che di questi tempi erano stati dipinti alla stregua di una corazzata. Ha evidenziato cuore, continuità, qualche buona giocata con cui ha legittimato il pari. Il risultato non fa una grinza e la Fiorentina ha trovato pochi sbocchi per rendersi pericolosa: l'attento sistema difensivo predisposto da Nicola ha infatti imbrigliato i piani dei toscani, là davanti Muriel e Chiesa...