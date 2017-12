L'UDINESE NON SI FERMA PIÙ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Sempre più bella. Sempre più travolgente. Sempre più squadra. L'Udinese delle meraviglie le ha suonate di santa ragione al Verona che pur era annunciato in buone condizioni generali dopo aver rifilato tre sventole al Milan, ma non è da escludere che gli uomini di Pecchia nel corso della settimana si siano specchiati in quel successo altrimenti non si spiega un simile tonfo. Ma non togliamo i sacrosanti meriti dei bianconeri che hanno trovato in Oddo l'ideale nocchiero, colui che con alcune modifiche tattiche ha trasformato l'Armata...