UDINE Passa la Fiorentina dopo 120' intensi, ma poveri di emozioni e poveri anche dal punto di vista tecnico, caratterizzati da numerosi errori, a tratti comunque illuminati dalle magie del migliore in campo, De Paul che però non è bastato per far vincere i friulani. Ha deciso al minuto 112' una rasoiata di Montiel che era entrato 3' prima al posto di Caceres, al termine forse dell'unica azione manovrata, palla a terra dei viola con assist di Cutrone.

Una prodezza che ha rotto l'equilibrio, un gol oltretutto che in casa viola giunge dopo 440' di digiuno.

VIOLA SOTTO TONO

Ma non è che la squadra di Prandelli sia piaciuta, tutt'altro, anche con un nuovo abito il 4-3-1-2, ha giocato sotto tono, come l' Udinese del resto impostata con il 4-3-3 per poter dare spazio a Deulofeu che si è visto raramente. L'iberico è in evidente ritardo di condizione, ieri mai ha inciso, è stato uno dei punti deboli. Ma tutto l'attacco è parso evanescente, sono riemersi i problemi con cui la squadra deve convivere in questa fase di campionato. Pochi meritano la sufficienza, ciò la dice lunga sulla prestazione, anche se l'impegno è stato ottimale. Oltre ad un pizzico di maggior fortuna, ci voleva altro per sperare di andare a incontrare l'Inter negli ottavi della Coppa.

FRENO A MANO

Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato, pochissime le emozioni, con l'Udinese che è partita meglio della Fiorentina, ma con il freno un po' tirato, evitando cioè di concedere spazio alle ripartenze dei viola. De Paul è salito subito in cattedra pur marcato quasi a vista da Borja Valero, sovente ha agito da regista basso, lo ha fatto con la consueta maestria.

La prima azione meritevole di essere ricordata è dei bianconeri, al 10' quando Molina ha smistato sulla destra a Deulofeu che ha subito crossato radente al centro per Forestieri anticipato da Milenkovic. Poi al 16' ci prova Lasagna, ma al momento del tiro è anticipato dal solito Milenkovic.

RITMO

Nel finale il match si ravviva, le cadenze sono finalmente più elevate, ma al 37' Bonifazi, sino a quel momento tra i migliori, sbaglia un passaggio in orizzontale per Nuytyinck che oltretutto è lento a recuperare, ne approfitta Vlahovic per presentarsi solo davanti a Musso, ma la conclusione è da dimenticare, con il pallone che si perde altissimo.

All'inizio della ripresa l'Udinese forse si è illusa di potercela fare, ma la Fiorentina, ha trovato le contromisure, ha chiuso i varchi e i due portieri sono parsi inoperosi. Al 46' Pussetto su invito di De Paul ha avuto il pallone buono, ma ha stoppato male di petto favorendo il recupero di Biraghi. Ritmi ancora più lenti nei tempi supplementari, poi il colpo del ko di Montiel al 112' minuto di gioco dopo un'azione tutta in velocità e palla bassa. Così la Fiorentina va agli ottavi.

Guido Gomirato

