L'UDINESE DELUDE ANCORA

UDINE Continua il calvario dell'Udinese che alla Dacia Arena è stata costretta al pari dal Frosinone cui la cura Baroni sembra stia dando effetti benefici. Ma i ciociari hanno fatto il minimo sindacale per farla franca anche perché i bianconeri almeno per tre quarti gara hanno evidenziato tutta una serie di problemi che li affliggono ormai da troppo tempo.L'undici di Nicola si aggrappa all'alibi del rigore concesso ai ciociari dopo un lungo conciliabolo tra il Var (Ghersini) e Valeri per un presunto intervento falloso in area di Ekong su...