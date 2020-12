UDINE L'Udinese cerca di consolidare la classifica nell'anticipo di oggi alle 18 in trasferta col Torino. I granata, col rientro di Lukic, puntano a sfruttare al meglio la coppia d'attacco Belotti-Zaza, mentre la squadra di Gotti (tornato in campo dopo il tampone negativo) si affida alla solidità difensiva dei lunghi Nuytinck, Becao, Samir.

«Il Torino è una squadra simile alla nostra per certi aspetti - sottolinea il tecnico friulano -. Al di là del sistema di gioco che sicuramente imporrà alcuni adattamenti rispetto alle uscite sia offensive che difensive, i concetti di gioco di Giampaolo sono chiari a prescindere. Ci conosciamo da molti anni». «La tecnologia oggi ci permette cose che in passato erano quasi impensabili - ha spiegato a proposito della sua assenza forzata -. Da casa ho potuto assistere a tutti gli allenamenti in diretta, gestire le riunioni video e avere qualche colloquio individuale con i calciatori».

Per Gotti la rosa profonda potrebbe aiutare: «Stiamo recuperando giocatori che iniziano ad allenarsi con continuità, anche se pure col Torino ci saranno defezioni. La vera differenza non sta nei giocatori che sono a disposizione, ma nell'averli nelle migliori condizioni. Per alcuni ci sarà da aspettare ancora un po'».

Nessuna anticipazione sull'11 titolare, nemmeno in attacco, dove Okaka è ancora out e Lasagna e Nestorovski sono tornati da poco dopo il virus.

