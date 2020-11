L'ANTICIPO

Ha le caratteristiche di un testa-coda l'anticipo di questa sera a Reggio Emilia tra Sassuolo e Udinese. La squadra di Ðe Zerbi occupa in solitaria il secondo posto a due lunghezze dalla capolista Milan. Vincendo gli emiliani assaporerebbero il brivido della vetta almeno fino a domenica quando i rossoneri affronteranno il Verona al Meazza.

De Zerbi annuncia il recupero di Berardi e Caputo: «Saranno della partita, poi vedremo che minutaggio dargli: possono partire dall'inizio o subentrare. Defrel e Boga hanno cinque giorni di allenamento in più e sono anche loro utilizzabili da subito».

Per l'Udinese, che ha riaccolto in gruppo Mandragora, ancora senza forzare, un appuntamento complicato. Gotti, alle prese con un'infermeria affollata, sta cercando di risolvere il rebus di un attacco piuttosto sterile per dare una scossa dopo un avvio di stagione negativo che ha fruttato una sola vittoria a fronte di cinque sconfitte. «Siamo consapevoli che la nostra classifica attuale è deficitaria e dobbiamo migliorare» ha detto Gotti. Quanto alla formazione ha lasciato intendere che Nuytinck potrebbe riprendere il proprio posto al centro della difesa e Lasagna risultare decisivo, «visto che gli spazi concessi dal Sassuolo potrebbero esaltare le sue caratteristiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA