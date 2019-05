L'Udinese batte la Spal e conquista la salvezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPRINT SALVEZZAUDINE Tre punti d'oro per i bianconeri che valgono la salvezza; tre punti sofferti, ma alla fine il verdetto è giusto. Ha vinto chi ha sbagliato di meno, chi ha spinto maggiormente per conquistare la posta in palio, ma il secondo tempo della squadra di Tudor è stato un cocktail di errori di ogni tipo generati da ansie, tensioni, paure e la Spal ne ha approfittato per accorciare le distanze dapprima con Petagna, poi per tornare in gara al 14' con la rete di Valoti. A quel punto poteva succedere di tutto, l'Udinese sembrava...