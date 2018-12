L'Udinese batte due colpi e ritrova il sorriso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Finalmente convincente e vincente. L'Udinese, che dal 23 dicembre del 2017 non segnava più di un gol in casa, festeggia con due botti l'ultima gara di un anno solare comunque negativo. Ha disposto del Cagliari quasi a piacimento e per 70' si è vista in campo una sola squadra, quella di Nicola. È stato un match caratterizzato da due decisioni su segnalazioni del Var che hanno generato l'espulsione nella ripresa dapprima di Ceppitelli, poi di Mandragora. I bianconeri privi del loro giocatore più geniale e forte, lo squalificato De...