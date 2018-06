L'OUTSIDER Sono belli, ma finora non hanno mai ballato. Stavolta i Diavoli Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OUTSIDERSono belli, ma finora non hanno mai ballato. Stavolta i Diavoli Rossi vogliono ballare sul mondo, così Courtois (obiettivo del Real Madrid) apre le danze fra i pali. Altro che guantoni in alto: «Siamo tutti pronti e anche più esperti rispetto al Mondiale del 2014. Più maturi. Non credo che il Belgio sia il favorito per vincere, però penso che possiamo stare lì. C'è fiducia. Hazard? Non l'ho mai visto giocare così bene come nelle ultime tre partite. Ma stiamo tutti bene, anche De Bruyne e Lukaku. Quando un Mondiale si può...