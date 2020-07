LA STORIA

MILANO Prima Tonali, adesso Messi. Suning ci prende gusto e gioca con le indiscrezioni di mercato perché, in fin dei conti, l'importante è che se ne parli. Così se il primo luglio la tv del gruppo cinese aveva presentato la sfida tra Inter e Brescia (poi finita 6-0 per i nerazzurri) disegnando su una tela il centrocampista con la maglia nerazzurra (e l'ex ct con un violino in mano), ieri ha mostrato l'ombra di Messi esultante, proiettata sulla facciata del Duomo, per promuovere la visione in Cina della gara col Napoli.

La Pulce sul simbolo di Milano per alimentare le voci di un suo arrivo sulla sponda interista del Naviglio, in risposta allo sbarco nel 2018 di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Adesso il tifo dell'Inter si divide sull'argomento. Da una parte c'è chi sogna l'argentino alla corte di Conte; dall'altra, invece, c'è chi si indigna: «Basta prese in giro», ricordando anche il caso Modric, che due estati fa sembrava potesse approdare alla Pinetina.

Tutto è iniziato quando qualche giorno fa il padre di Messi, Jorge Horacio, ha preso casaa Milano. In Spagna raccontano che lo abbia fatto per trasferire in Italia la gestione economica del figlio (che lui amministra). L'unico dell'Inter a smentire queste voci era stato l'ad Beppe Marotta, definendo «da fantacalcio» questa operazione dispendiosa economicamente. «A volte i sogni si avverano», ha invece commentato l'ex presidente Massimo Moratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA