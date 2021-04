Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIALa Kioene Arena di Padova per una volta non è stata il teatro di una sfida di SuperLega, né di un concerto, ma dell'ultimo saluto a Michele Pasinato. La famiglia della pallavolo si è riunita per salutare il campione scomparso a 52 anni: dai campionissimi della Generazione dei Fenomeni, ai vertici federali e di Lega, ai ragazzi del settore giovanile bianconero, ai tanti amici che hanno avuto il piacere di conoscere Michele....