L'Italvolley si arrende alla Francia

EUROPEILa prima sconfitta dell'Italia all'Europeo (3-1) la porta al secondo posto nel girone, vinto dalla Francia, a punteggio pieno. Negli ottavi giocherà domenica pomeriggio contro la Turchia, terza nel girone di Slovenia. Si resta in Francia, dunque, a Nantes, e nei quarti sarà quasi certamente di nuovo Francia-Italia. Il palazzetto di Montpellier è esaurito, i 14 azzurri si abbracciano durante l'inno, l'emozione è soprattutto per i giovani, come Lavia. Nei sestetti cambia un centrale, Candellaro per Anzani e Chinenyeze per Le Roux,...