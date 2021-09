Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYL'Italia della pallavolo è sul tetto d'Europa. Dopo il successo della nazionale femminile anche la squadra maschile, guidata da Ferdinando De Giorgi conquista il titolo continentale battendo in una finale tiratissima la Slovenia 3-2. È il settimo titolo continentale per la nazionale azzurra, che torna campione d'Europa come non accadeva dal 2005.Finale soffertissima vinta al tie break contro una Slovenia fortissima, e che perde la...