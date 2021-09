Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EUROPEIUna straordinaria Italia batte la Serbia a Katowice in Polonia con il punteggio di 3-1 (29-27, 25-22, 23-25, 25-18) e guadagna con pieno merito l'accesso alla finale della 32esima dei Campionati Europei. La nazionale tricolore giocherà quindi l'undicesima finale per l'oro della sua storia a distanza di otto anni da Copenaghen 2013. In virtù del successo di ieri sera gli azzurri hanno anche staccato il pass per i Campionati del Mondo...