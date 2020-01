L'ITALSCI STA BENE IN ROSA

LE PROTAGONISTE

La valanga rosa non si arresta, così l'Italia è sul podio pure nel gigante parallelo del Sestriere, grazie a una sfavillante Marta Bassino, salita sul gradino più basso. La ventitreenne di Borgo San Dalmazzo batte Federica Brignone, vincitrice sabato in gigante, nella finale per il terzo posto, mentre Sofia Goggia completa la tripletta tricolore nella top five agguantando la quinta piazza. Nel circo bianco femminile non c'è squadra migliore dell'Italia, che dopo 18 gare comanda la classifica dei podi, ben 13, e delle vittorie, cinque.

«Sono contentissima del terzo posto spiega la Bassino , dopo il gigante ho cercato di resettare e ripartire da zero, concentrandomi sul tenere l'appoggio in anticipo e il tempismo molto alto, perché nel parallelo bisognava fare velocità». Il primo gigante parallelo della storia del circuito femminile è appannaggio della francese Clara Direz, capace di acciuffare il successo numero uno in Coppa, superando nella finalissima l'austriaca Elisa Moerzinger. Alle loro spalle le tre donzelle azzurre d'assalto.

AVANTI TUTTA

«Siamo una squadra molto forte continua Bassino ci alleniamo insieme e siamo unite, poi chiaramente lo sci rimane uno sport individuale e ognuno pensa a sé stesso». La prima in parallelo è andata bene per una specialista delle porte larghe: «Ci siamo allenati due giorni ad Artesina, non sapevo tanto cosa aspettarmi, era solo la terza volta che provavo questa specialità che a me diverte molto, forse perché la formula ti fa dare il meglio di te stessa, e inoltre capisci quale è la situazione perché vedi l'avversaria».

La cuneese è al quarto podio della stagione, il nono della carriera: «Finora è stata un'annata super positiva, sono veramente soddisfatta. Adesso disputerò le gare di Bansko per cercare di fare il massimo anche sulla velocità. Poi salterò Sochi per rimanere a casa, staccare qualche ora e allenarmi».

ADRENALINA E STANCHEZZA

Niente podio stavolta per una Brignone, grintosa come al solito: «Nel gigante parallelo non è possibile fare due piste uguali, penso che nella rossa c'era un dossetto finale che ti faceva perdere un po' di velocità. Comunque è stata brava Marta, fortissima sin dalle qualificazioni del mattino». Semmai la recriminazione è per l'uscita in semifinale: «Il mio errore è stato perdere contro l'austriaca contro cui avrei potuto giocarmi la finale. Comunque ho raschiato il fondo del barile, perché la stanchezza, anche dovuta all'adrenalina, è tanta».

Nessuna pausa, appena un giorno di riposo e poi il volo per la Bulgaria: «In questa fase della stagione è importante gestire le energie», conclude la valdostana.

LA PROMESSA

Week-end positivo per Sofia Goggia, sabato entrata nelle dieci, ieri quinta: «Sono soddisfatta dei risultati del fine settimana, soprattutto perché li ho ottenuti davanti al pubblico italiano. La top ten raggiunta nel gigante mi fa molto contenta, ma devo lavorare ancora mettendo grinta ed efficacia. In parallelo sono partita male, poi ho capito come interpretare il tracciato e la disciplina». Nelle prossime uscite la bergamasca intende stupire: «Adesso arrivano le mie gare e quindi devo restare concentrata, prometto di essere la miglior Sofia». Nessuna gioia italiana nello slalom maschile di Wengen vinto dal francese Noel. Il migliore azzurro, Giuliano Razzoli, ha chiuso undicesimo.

Mario Nicoliello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA