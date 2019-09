L'Italrugby non regge il ritmo degli inglesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYL'Italia ha chiuso con un'altra pesante sconfitta il poker di sfide in preparazione al Mondiale, oltretutto senza segnare punti. Ieri sera, a Newcastle, gli azzurri sono stati battuti dall'Inghilterra 37-0. Tre sconfitte con Irlanda, Francia, Inghilterra e una sola vittoria, con la Russia. Al di là delle sconfitte, a preoccupare è stato il modo in cui la nazionale di O'Shea ha affrontato certe sfide, mettendo in evidenza sofferenza e problemi, anche se ieri, per metà gara, ha un po' rialzato la testa contro una delle favorite del...