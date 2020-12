RUGBY

LLANELLI (GALLES) Ultimo atto dell'Autumn Nations Cup per l'Italia, che oggi a Llanelli sfida il Galles per il quinto posto (17.45, canale 20 di Mediaset). I Dragoni sono in crisi da quando hanno lasciato il ct Gatland e il guru della difesa Edwards. Hanno chiuso al penultimo posto il 6 Nazioni con una sola vittoria (42-0 agli azzurri). Ma l'ostacolo appare comunque troppo alto l'Italia che si affida a due novità: il diciannovenne mediano di mischia italo-gallese Stephen Varney (alla prima da titolare), e il possente trequarti ala equiparato del Benetton, Monty Ioane, all'esordio. Alla vigilia riflettori puntati soprattutto sul numero 9, che ha la madre italiana. «È un passo importante per la sua carriera - commenta il ct Franco Smith - Stephen ha qualità diverse da quelle di Violi, che ha sicuramente più esperienza». Formazione: Trulla; Sperandio, Zanon, Canna, Ioane; Garbisi, Varney; Steyn, Meyer, Mbandà; Cannone, Lazzaroni; Zilocchi, Bigi, Fischetti.

Intanto oggi Top10 per la prima volta senza rinvii covid, con il clou alle 15 tra Calvisano (in lutto per la morte dell'ex presidente Gianluigi Vaccari) e Rovigo, l'esordio del Petrarca in casa col Viadana mentre Mogliano va a Piacenza.

