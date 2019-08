L'ITALIA VUOLE SENTIRSI MONDIALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETFOSHAN Trentadue squadre per una coppa Tutti a caccia degli Stati Uniti, campioni in carica dal 2010. Se sarà la squadra da battere, dopo le tantissime vicissitudini del pre mondiale, sarà il campo a dirlo. La squadra si è chiusa nel quartier generale di Shanghai per trovare la migliore concentrazione in vista dell'esordio di domani pomeriggio contro la Repubblica Ceca. Oggi, intanto, si comincia ufficialmente: in campo Angola contro Serbia, poi la Polonia, Portorico, la Russia e gran finale con Italia contro Filippine (ore 13,30...