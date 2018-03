CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Italia volta pagina ma resta sul libro nero. A 130 giorni di distanza dallo 0-0 contro la Svezia costato l'eliminazione dal mondiale, gli azzurri perdono in amichevole contro l'Argentina una gara sofferta nel 1° tempo e solo in parte riscattata da una ripresa più intraprendente, caratterizzata peraltro da due errori fatali che hanno determinato lo 0-2 definitivo. Una prestazione dai due volti quella di Manchester, contro un rivale azzoppato dall'assenza di Messi per un affaticamento agli adduttori ma comunque più esperto e smaliziato...