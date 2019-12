L'Italia vince con la Scozia e lo scudetto può volare a Reggio

I PRONOSTICI

L'Italia tornerà a vincere nel Sei Nazioni mentre in campionato potrebbe esserci una sorpresa storica: lo scudetto a Reggio Emilia. Tra i tecnici di Top12 che si sono sbilanciati in un pronostico gli emiliani sono leggermente favoriti (3 preferenze) rispetto a Petrarca e Calvisano (2 a testa). Il Valorugby è anche la squadra più gettonata per la finale (7 voti) assieme al Calvisano (8). Cinque allenatori vedono però in finale il Petrarca, 4 Rovigo.

Per quanto riguarda il Sei Nazioni plebiscito per l'Inghilterra anche se non manca chi pensa a un ritorno della Francia. L'Italia eviterà il cucchiaio di legno battendo (unanimità) la Scozia all'Olimpico.

BRADLEY: «Per me il Sei Nazioni la vincerà l'Inghilterra, mentre l'Italia batterà la Scozia all'Olimpico».

CROWLEY: «L'Inghilterra è la mia favorita per il Sei Nazioni. L'Italia? Mi auguro ne possa vincere il più possibile».

BRUNELLO: «Sei Nazioni all'Inghilterra, completa, collaudata e desiderosa di riscattare la finale persa alla Coppa del mondo. Penso che l'Italia batterà la Scozia dopo aver sfiorato la vittoria due anni fa all'Olimpico.

Per lo scudetto prevedo una finale Petrarca-Reggio, con gli emiliani leggermente favoriti (51%). Noi stiamo soffrendo la partecipazione alla Challenge che ci toglie energie nervose oltre che fisiche».

CASELLATO: «Per la vittoria del Sei Nazioni 50% all'Inghilterra e 50% alla Francia. L'Italia può fare una vittoria contro la Scozia, le altre partite le vedo difficili con un nuovo allenatore, anche se Franco Smith conosce i giocatori e il movimento, con tutti i suoi limiti. Finale di campionato Petrarca-Calvisano e vince il Petrarca».

COSTANZO: «L'Inghilterra vincerà il Sei Nazioni. L'Italia riuscirà a centrare una vittoria sulla Scozia. La finale del Top12 sarà tra Calvisano e Valorugby, vincerà Calvisano perché più abituato a questo tipo di sfide».

GARCIA: «L'Inghilterra vincerà il Sei Nazioni, l'Italia farà un successo con la Scozia.

Per il Top 12 è presto per rendersi conto delle finaliste, la seconda parte dell'anno sarà intensa. Potrebbero arrivare Valorugby e Calvisano, giusto per sbilanciarmi, ma non sono da escludere altre contendenti».

GREEN: «Il Galles vincerà il Sei Nazioni. L'Italia riuscirà a centrare una vittoria sulla Scozia. Per lo scudetto finale Rovigo-Valorugby con tricolore a Rovigo».

GUIDI: «Il Sei Nazioni lo vince l'Inghilterra. L'Italia farà due vittorie, Scozia in casa e una fuori, perché c'è aria nuova, il ct Smith è un uomo di campo e i giocatori giovani stanno venendo fuori. Finale scudetto Calvisano-Petrarca con 50% a testa per la vittoria».

JIMENEZ: «L'Inghilterra è nelle condizioni di fare bene e vincere. L'Italia riuscirà a centrare una vittoria sulla Scozia. Top12: finale Rovigo-Calvisano, 50% a testa».

MANGHI: «Sei Nazioni all'Inghilterra, che ripartirà da dove ha lasciato il Mondiale, ma occhio alla Francia. Italia: vittoria contro la Scozia, anche se è difficile dare un giudizio ora, dopo il quadriennio peggiore di sempre lasciato da O'Shea.

In Top 12 finale fra Valorugby (è il nostro obiettivo) e Petrarca e poi speriamo noi».

MARCATO: «Sei Nazioni all'Inghilterra perché ha una rosa ampia da cui Jones, confermato, saprà ottenere il meglio. L'Italia sfrutterà l'entusiasmo del cambio di allenatore e potrà battere la Scozia. Per lo scudetto pronostico una finale Reggio-Calvisano. Al momento vedo favoriti gli emiliani per le ambizioni e gli acquisti fatti. Ma attenzione che il Calvisano esce sempre alla fine».

MONTELLA: «Inghilterra favorita per il Sei Nazioni e a ruota il Galles. Per l'Italia spero in una vittoria con la Scozia, ma più sulla fiducia che per altro.

Finale di campionato ancora tra Rovigo e Calvisano e 50% a testa per il titolo».

PRESTERA: «Per il Sei Nazioni penso che l'Inghilterra abbia dimostrato di essere molto competitiva e di avere una delle rose più ampie, farà il Grand Slam. La partita che deve vincere l'Italia è quella del contro la Scozia. Per lo scudetto finale tra Calvisano e Valorugby, pronostico Calvisano».

PRESUTTI: «Per il 6 Nazioni dico Francia che al Mondiale mi ha impressionato contro il Galles, non fosse stato per quel cartellino rosso...L'Italia batterà la Scozia. Per lo scudetto 55% Petrarca e 45% Rovigo. Contro di noi il Rovigo mi ha colpito, sa ciò che vuole ma vedo il Petrarca più compatto e ordinato».

