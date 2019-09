CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'Italia vince anche a Tampere e vola verso Euro 2020. Mancini, anche cambiando mezza squadra, conquista il 6° successo di fila in queste qualificazioni e vede sempre più vicino l'obiettivo. La Finlandia, seconda nel gruppo J e adesso a 6 punti dagli azzurri, si arrende nella ripresa (1-2), anche se contesta il rigore concesso nel finale agli azzurri. ENNESIMO ESPERIMENTOMancini, insomma, fa l'enplein nella sera in cui interviene in ogni reparto: cinque giocatori di movimento su dieci. Ma soprattutto rinnova ancora l'attacco: è successo in...