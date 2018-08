L'Italia sperimentale oggi in campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET(ld) In attesa di ritrovare i big capitanati da Gigi Datome e con il figliol prodigo Danilo Gallinari ieri miglior giocatore dell'Nba Africa Game di Pretoria con 23 punti e 9-10 al tiro nel successo 96-92 del Team World allenato da Ettore Messina per le qualificazioni ai Mondiali di settembre, Meo Sacchetti coltiva a Vicenza i talenti che in futuro potranno fare capolino nella nazionale maggiore. E dalla Sperimentale il ct sta ricavando risposte confortanti: dopo il 79-64 sull'Olanda Sperimentale, gli azzurri hanno battuto la selezione...