L'Italia sogna a Liegi: Nibali e Modolo ci provano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOL'Italia sogna a Liegi. Domani infatti si disputa l'edizione numero 105 della Liegi-Bastogne-Liegi, classica che chiude il trittico delle Ardenne. L'Italia ha vinto la Doyenne, come viene chiamata, dodici volte, l'ultima nel 2007, con Danilo Di Luca. Il digiuno dura quindi da dodici anni e potrebbe essere arrivato il momento d'interromperlo visto che c'è un tris di corridori che fanno sognare i tifosi italiani.Vincenzo Nibali arriva in Belgio con il viatico di un ottimo Tour of the Alps, durante il quale si è messo più volte in...