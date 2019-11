L'Italia si riscatta, battuta la Danimarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ld) L'Italia riscatta il ko interno contro la Repubblica Ceca vincendo in Danimarca: il +10 finale (72-82) rimette in corsa le azzurre di Andrea Capobianco, guidate dal talento di Cecilia Zandalasini, 22 punti nel pomeriggio di Getofte. Assieme all'ex campionessa Wnba, è protagonista anche l'altra straniera, Giorgia Sottana: la trevigiana che gioca in Francia, firma 21 punti, compresi canestri importanti nel finale di gara. A sorridere è anche l'italo-americana Samantha Ostarello, centro di San Martino di Lupari che vive il debutto in...