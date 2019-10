L'ITALIA SI MIGLIORA MA NON ABBASTANZA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICADOHA L'ultima serata iridata non rimpingua il bottino di medaglie azzurre, ma regala due risultati di prestigio. La 4x400 maschile con Davide Re schierato in avvio ed Edoardo Scotti in conclusione, mentre Vladimir Aceti e Matteo Galvan conservano le posizioni centrali completa il miglio in 3'0278 (118 in più della batteria), centrando il sesto posto. Nei 10.000 Yeman Crippa è splendido ottavo (27'1076), primo degli europei, migliorando di quasi sei secondi l'annoso record nazionale di Totò Antibo, datato 1989. Così l'Italia torna...