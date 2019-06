L'Italia si gioca semifinale e pass per le Olimpiadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNDER 21Sarà l'aria frizzante di una città come Bologna, sarà che l'estate quando si colora d'azzurro ha tutto un altro fascino, sarà che Chiesa e compagni sono capaci di farti esaltare come e forse anche più della Nazionale maggiore ma il ct Di Biagio ha davvero ragione: «Stiamo rivivendo Italia 90, c'è voglia di appartenenza, di gioire, dobbiamo sfruttare questo momento». E sfruttarlo vuol dire vincere questa sera (Rai1, ore 21) anche contro la Polonia, in testa al girone insieme agli azzurri dopo il successo contro il Belgio. La...