LE ALTRE

Per fortuna ci sono le donne e i bambini, intesi come under 20. È la consolazione con cui l'Italia del rugby chiude il primo turno di Sei Nazioni.

Mentre la squadra maggiore incassa la 23ª sconfitta consecutiva nel torneo e convoca per il 2° turno il centro Giulio Bisegni, il terza linea Jimmy Tuivati (entrambi delle Zebre) e il seconda Federico Ruzza (Benetton), l'Italia femminile e under 20 festeggiano. Ieri le donne a Cardiff si sono imposte 19-15 con mete di Bettoni, Magatti, Stefani e due trasformazioni di Sillari. Dopo un primo tempo equilibrato hanno scavato il break nella ripresa e poi contenuto il ritorno delle rivali. Per le ragazze del ct Andrea Di Giandomenico si prospetta un torneo da protagoniste come quello del 2019, chiuso al 2° posto, miglior risultato.

Le altre: Irlanda-Scozia 18-14, Francia-Inghilterra 13-19. Classifica: Inghilterra, Italia, Irlanda 4, Galles, Scozia, Francia 1.

FEMMINILE E UNDER 20

Venerdì sera l'Italia under 20 ha fatto ancora meglio a Colwyn Bay, battendo il Galles 17-7. Dopo aver subito la meta a freddo, i ragazzi del ct Fabio Roselli hanno eretto un muro impenetrabile in difesa, mentre in attacco prima con la meta di Drudi, poi con i quattro piazzati della stellina del Petrarca Garbisi hanno preso il largo. Anche per loro si prospetta almeno il bis del miglior Sei nazioni di sempre. Quello del 2018 con due vittorie, anche allora scalpo pregiato il Galles in trasferta (e Scozia in casa). Ma per gli addetti ai lavori questa generazione dei classe 2000 e 2001 può fare ancora meglio, in vista dei Mondiali in casa a prossima primavera tra Calvisano, Viadana e Verona.

Le altre: Irlanda-Scozia 38-26, Francia-Inghilterra 24-29. Classifica: Irlanda, Inghilterra 5, Italia 4, Francia, Scozia 1, Galles 0.

ALÈ LE BLEUS

Chi con i giovani ha già ottenuto un importante risultato assoluto è la Francia. Ieri a Parigi nel posticipo della 1ª giornata del Sei Nazioni ha battuto 24-17 l'Inghilterra, candidandosi alla vittoria del torneo. La rivoluzione francese del nuovo ct Fabien Galthiè sembrava troppo radicale per portare risultati immediati contro la corazzata inglese vice campione del mondo. Fra i 43 atleti della prima convocazione c'erano ben 19 esordienti e molti di quei ragazzi campioni ridati 2018 e 2019 con l' under 20.

Invece l'exploit è venuto subito, ora vediamo se avrà continuità. La Francia è andata 24-0 contro l'Inghilterra, con la meta di Rattez, la doppietta del neo capitano Charles Ollivon, le tre trasformazioni e il calcio di Ntamack. Poi ha resistito al ritorno rabbioso degli inglesi, doppietta di May, due trasformazioni e un calcio di Farrell. Mostrando tutto il lavoro difensivo del nuovo coach del settore Shaun Edwards. Alé le bleus, i tifosi sono impazziti e gli avversari avvertiti. Per prima l'Italia, sabato.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA