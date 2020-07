RUGBY

(a. li.) L'Italia si affida al ciclone australiano, di origini samoane, del Benetton. Il trequarti ala Monty Ioane è nella lista degli invitati al raduno azzurro in programma a Parma da lunedì a giovedì prossimi. In base al regolamento iternazionale (cambierà dal 2021), Monty sarà eleggibile per la nazionale italiana nella prossima finestra di novembre. È stato infatti tesserato per la prima volta dal Benetton nell'autunno del 2017, e trascorsi i tre anni canonici senza presenze in altre nazionali, potrà ora indossare la maglia azzurra.

Si tratta potenzialmente dell'ingresso di una delle ali più forti di sempre nelle file italiane. Ioane, 95 chili distribuiti su un metro e ottanta, ha 25 anni, ed è dotato di un mix di velocità e forza notevoli, che fanno di lui uno degli attaccanti europei più temuti, capace con le sue accelerazioni di saltare i difensori e guadagnare metri nel cuore delle difese. E naturalmente anche di finalizzare l'azione. Nelle tre stagioni a Treviso ha segnato 23 mete in 52 partite ufficiali, ben 7 su 13 nelle Coppe. Non a caso è stato inserito nel dream team del Pro14 del 2019-20.

Nel gruppo dei 28 convocati (più 8 invitati) ci sono solo i giocatori delle franchigie italiane e si segnalano due promesse, ex capitani dell'Under 20: il terza linea Michele Lamaro e l'apertura Paolo Garbisi entrambi del Benetton.

RIECCO ZANON

Per quanto riguarda i Leoni trevigiani spiccano il rientro nel gruppo del centro Zanon, ma anche le assenze del trequarti Esposito e degli avanti Barbini, Quaglio e Pasquali. Padovani, invece, è reduce da un infortunio e verrà valutato più avanti.

Il ritiro si svolgerà nel rispetto del protocollo sviluppato dal settore medico Fir per la prevenzione del Covid-19: test sierologici all'arrivo a Parma e qualora evidenziassero la presenza di anticorpi Igg e/o Igm lo screening verrà completato con il tampone per il test Rna: nel frattempo scatterà l'isolamento sino a conferma della negatività.

CONVOCATI

Piloni: Fischetti, Lovotti, Riccioni e Zilocchi; tallonatori: Bigi e Zani; seconde linee: Cannone, Lazzaroni, Ruzza e Sisi; terze linee: Licata, Mbandà, Meyer, Negri, Pettinelli e Steyn; mediani di mischia: Braley e Violi; aperture: Allan, Canna e Rizzi; trequarti: Bellini, Benvenuti, Biondelli, Bisegni, Hayward, Morisi e Zanon. Invitati: Lucchesi (tallonatore) Lamaro (terza linea) Casilio e Fusco (medianidi mischia), Garbisi (apertura), Mori, Ioane e Trulla (trequarti).

