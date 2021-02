RUGBY

Le 29 sconfitte consecutive dell'Italia del rugby nel torneo sono «uno zaino pieno di sassi che non vogliamo più portare sulle spalle. I ragazzi meritano una vittoria, ogni partita ci andiamo sempre più vicino, speriamo possa capitare già oggi».

Il ct azzurro Franco Smith descrive con un'immagine semplice ed efficace il peso sportivo e morale che porta la sua squadra, conseguenza di una fallimentare politica federale. Incombe anche oggi a Roma nella 3ª giornata del Sei Nazioni dove l'Italia sfida l'Irlanda, diretta su DMax ore 15.16. Un'Irlanda a secco di vittorie che si gioca sulla carta il Cucchiaio di legno con gli azzurri. In realtà gli irlandesi sono una corazzata, che ritrova pure la stella Jonathan Sexton rivale di ruolo del giovane Paolo Garbisi. Dovessero perdere sarebbe clamoroso. La sconfitta costerebbe probabilmente la panchina a Andy Farrell, già in discussione, scaraventando la nazionale del Trifoglio al 9° posto del ranking (peggiore di sempre) facendo salite l'Italrugby al 12°.

Per questo motivo c'è da aspettarsi un'Irlanda che non farà sconti, ma allo stesso tempo attanagliata dalle sue paure. L'Italia dovrà provare a sfruttarle per stare in partita fino al termine, sarebbe già un progresso rispetto alle ultime prestazioni, e provare poi a puntare al miracolo. Dopo il pessimo esordio contro la Francia, e qualche miglioramento contro una caotica Inghilterra, deve fare un altro passo avanti. Ci riuscirà con lo zaino di sassi dei 29 ko sulle spalle?

Alle 17,45 l'altra sfida Galles-Inghilterra. Rinviata per Covid Francia-Scozia.

Ivan Malfatto

