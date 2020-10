L'Italia cambia la direzione strategica. Per il primo recupero del 6 Nazioni, domani a Dublino con l'Irlanda (ore 16.30, Dmax), il ct Franco Smith fa dei cambiamenti importanti per il gioco. Affida la maglia numero 10 a Paolo Garbisi, trevigiano ex Petrarca, stellina dell'Under 21 azzurra, reduce da un debutto convincente in Pro14. Gli sarà affiancato il mediano di mischia Marcello Violi, che ha superato i postumi di un grave infortunio e indosserà la maglia che probabilmente sarebbe stata affidata all'esordiente Varley se quest'ultimo non fosse risultato positivo al Covid. Altra novità tattica Polledri numero 8, con Steyn che slitta flanker. Otto i titolari del Treviso, che stasera alle 21.15, imbottito di stranieri, affronta a Monigo gli Scarlets nel terzo turno di Pro14. Questa la formazione dell'Italia: Hayward; Padovani, Morisi, Canna, Bellini; Garbisi, Violi; Polledri, Steyn, Negri; Cannone, Lazzaroni; Zilocchi, Bigi, Fischetti. Panchina: Lucchesi, Ferrari, Ceccarelli, Sisi, Meyer, Mbandà, Braley e Mori.

Intanto la Fir (positivo il consigliere padovano Roberto Zanovello) ha deciso di rinviare per Covid l'inizio dei campionati nazionali e regionali seniores e juniores, ad eccezione del Top 10 che scatterà il 31 ottobre. La serie A slitta al 22 novembre, la B al 29.

