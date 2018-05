L'ITALIA RIPARTE DA BALOTELLI MANCINI, VITTORIA CON PASTICCI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La prima di Roberto Mancini è troppo facile. L'Arabia Saudita limita i danni, è al Mondiale solo per la politica della Fifa, da mezzo secolo geopolitica, ovvero a premiare tutti i continenti, diversamente non si sarebbe mai qualificata, se le eliminatorie non fossero state per continenti. L'Italia resta più forte di almeno metà delle qualificate a Russia 2018 ma resterà a casa. Da San Gallo si è avuta la conferma. RILANCIONel '90, sempre in Svizzera, il compianto Azeglio Vicini lanciò Totò Schillaci, eroe delle notti magiche, ieri sera...