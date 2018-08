L'ITALIA RESTA DI BRONZO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ATLETICAServe la maratona, per salvare, parzialmente, l'Europeo dell'Italia, da 5+. A Berlino, il quarto bronzo arriva da Yassine Rachik, 25 anni, bergamasco di origine marocchina. Fa gara di testa, resiste a una piccola crisi all'ultimo chilometro e al rientro dello spagnolo Guerra. Oro al belga Naerts, in fuga al 30° km, in 2h09'51, secondo lo svizzero Abraham, a un minuto e mezzo, poi il nostro, al personale, 2h12'09. «Era un sogno - spiega Rachik -. Peccato per l'assenza di Meucci, avrebbe fatto la differenza. Era caldo, si lottava uomo...