RUGBY

L'Italia del rugby chiude il Sei Nazioni con la prevista amarezza del 10° Cucchiaio di legno in 21 edizioni e della 27ª sconfitta consecutiva, ma centra l'obiettivo realistico di questa partita. Frenare l'Inghilterra venuta a Roma nell'Olimpico deserto (porte chiuse) per fare incetta di meta, ostacolandola nella sua corsa alla vittoria del titolo facendole segnare meno punti possibile. Ne ha concessi solo 29 di differenza, anche per i due pali colpiti da Farrell nelle trasformazioni. Sufficienti comunque a vincere il torneo per differenza punti (+ 44 a +21) sulla Francia, giunta a pari merito in classifica a quota 18 dopo aver battuto 35-27 l'Irlanda nell'ultimo match dell'edizione 2020, caratterizzata dai recuperi autunnali acausa del Covid.

L'Italia c'è riuscita perché gli inglesi si sono fatti male da soli. Arrugginita perché fermiada 8 mesi e priva del rodaggio con i Barbarians, saltato per la superficialità dei giocatori usciti dalla bolla sanitaria per andare a cena, l'Inghilterra non è riuscita a guidare a tutta birra la macchina da guerra del suo gioco. Ma è il destino dei deboli sfruttare le debolezze dei forti. L'Italia c'è parzialmente riuscita dimostrando più combattività rispetto al ko di Dublino. Più resistenza difensiva. Più disciplina, alla fine un fallo in meno dei rivali (11 a 12). Sempre latitante invece l'attacco, a segno solo sfruttando un errore avversario. Ma da qui, senza montarsi la testa, si può provare a ripartire. Per tornare alla vittoria nella Coppa d'Autunno contro le Figi e provarci alleno con la Scozia.

IL PRIMO TEMPO

L'Inghilterra comincia con il piede giusto per il suo obiettivo. Fallo in mischia azzurro al 1'. Un calcio stoppato e due palle perse da Garbisi. Conquista basilare, occupazione usando il piede e pressione per mettere in soggezione i rivali. Risultato: al 5' Ben Youngs festeggia la centesima presenza finalizzando in meta un break di Farrell da metà campo in seconda fase su palla di recupero. Lo stesso Farrell poi allunga piazzando sotto i pali per un fallo di Steyn. Sembra l'inizio del tracollo azzurro. Invece la macchina s'inceppa. Il XV della Rosa inizia a perdere palloni e sbagliare placcaggi. Su un errore in ricezione di Sinkler, Canna mette in moto Polledri che segna in bandierina. Hill prende un cartellino giallo per un placcaggio alto su Padovani. Gli italiani riequilibrano possesso e occupazione. Gli inglesi cadono nella frustrazione (tre zuffe) e non combinano più nulla. L'obiettivo del Sei Nazioni con una sola meta segnata si allontana, brava Italia.

LA RIPRESA

Torna a avvicinarsi già al 56 della ripresa. Quando Youngs segna la doppietta con un buco su raggruppamento dopo la cattura del calcio d'invio. Anche qui però l'Inghilterra non dilaga. Per le altre due mete che portano al bonus deve aspettare fino al 66' innescando il maul con George e sfruttando un lato chiuso scoperto con Curry. Il registro tattico è sempre quello, occupazione al piede. Aumenta solo la pressione, sulla quale gli azzurri, pur in affanno, difendono coraggiosamente. Sfruttano poi l'indisciplina inglese per la fretta di recuperare palloni (8 calci a 4 contro nella ripresa) per arrivare 4 volte nei 22 metri, ma non riescono mai a concretizzare. Confermando la sterilità offensiva di questa Italia. La quale subisce a 9' dalla fine la quinta meta di Slade, su calcetto a seguire di Farrell, ma non concede la sesta nella tambureggiante azione finale.

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA