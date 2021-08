Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYAltra vittoria e soprattutto altra partita convincente dell'Italia agli europei. Dopo il 3-0 con la Bielorussia le ragazze di Davide Mazzanti fanno il bis con l'Ungheria. Una partita sempre in controllo, con poche sbavature, di fronte a un'avversaria sulla carta inferiore. Proprio una di quelle partite che aveva complicato il cammino azzurro solo qualche settimana fa a Tokyo. Oggi si torna già in campo per la sfida con la Slovacchia di...