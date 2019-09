L'ITALIA PERDE ANCHE INSIGNE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EURO 2020BOLOGNA Due partite in cui l'Italia si gioca molto. La Nazionale di Mancini, da capolista del girone J dopo le prime quattro giornate delle qualificazioni, si prepara ad affrontare i match in trasferta contro Armenia e Finlandia, dirette inseguitrici a meno sei e tre punti, per mantenere saldo il primato in classifica e ipotecare la partecipazione a Euro 2020. Al di là del non elevatissimo blasone degli avversari, le incognite principali sono rappresentate dalla condizione atletica, non la migliore in questo periodo dell'anno, e dai...