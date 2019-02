L'ITALIA PERDE ANCHE IL PUBBLICO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYdal nostro inviatoROMA Warren Gatland stavolta è stato presuntuoso a fare dieci cambi nel XV del Galles rispetto alla partita precedente e ci ha rimesso il punto di bonus. Non è bastato però a consentire all'Italia del rugby di tornare a vincere nel Sei Nazioni. In uno stadio Olimpico dal record negativo assoluto di spettatori, 38.000, subisce la 19ma sconfitta consecutiva nel torneo e dopo due giornate resta a zero punti. Stavolta però gli azzurri sono stati sempre in partita. Se Tommaso Allan non avesse sbagliato un calcio (palo al...