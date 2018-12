L'Italia paga il deficit di talento, ora non può più sbagliare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETLa frenata a un passo dal traguardo non deve scatenare allarmi, ma non può nemmeno lasciare tranquilli. Di fronte a sé, negli ultimi due match delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, l'Italbasket non avrà più margine d'errore e se a fine febbraio vorrà celebrare il ritorno alla rassegna iridata (dove manca dal 2006) la Nazionale non dovrà fallire l'impegno casalingo contro l'Ungheria, il 22 febbraio. Un successo, oppure una sconfitta salvando però il +6 dell'andata, porteranno la squadra di Meo Sacchetti tra le magnifiche...