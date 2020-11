L'Italia raggiunge la Spagna e la Francia, e si accompagna con il Belgio (che ieri ha superato 4-2 la Danimarca, confermandosi prima del Gruppo 2). Prevedibile ma mai scontato, l'obiettivo azzurro - dopo il successo a Sarajevo contro la Bosnia - è stato raggiunto (oltre a garantirsi un girone da cinque e non da sei nelle qualificazioni mondiali): le Final Four di Nations League a ottobre 2021, in Italia, a Torino e Milano. Ma prima c'è l'Europeo, slittato per colpa del Covid, dall'estate del 2020 a quella del 2021. L'Italia continua a crescere nella piena emergenza, e lo dimostra in questa notte strana di Sarajevo, dove nemmeno la Rai, la tv di stato, è riuscita a mandare i suoi inviati, troppo complicato il ritorno, per via dei voli (assenti) e per il protocollo (che imponeva prima del rientro in Italia un tampone in loco): un qualcosa senza precedenti. Purtroppo i precedenti ci sono negli otto positivi nella Bosnia, visto il periodo: il problema non ha riguardato solo la formazione di Bajevic, ne sa qualcosa anche l'Italia. La squadra di Mancini (un altro colpito dal virus), che come al solito ha teleguidato i suoi da casa, ha trovato agevolazioni nell'affrontare una formazione decimata e arresa in partenza e già retrocessa. Se alla Bosnia togli uno come Dzeko poi, diventa tutto più semplice (per gli avversari). La crescita della Nazionale è cominciata proprio dall'ultima sconfitta in Nations, in Portogallo nel settembre del 2018. Era l'alba della gestione Mancini. Oggi l'Italia ha una sua struttura solida, in questo girone esce imbattuta: 3 successi e tre pari. Questi dodici punti le garantiscono il primato (davanti a Polonia e Olanda) e quindi le Final Four, subito dopo l'Europeo che, si spera, la vedrà protagonista. Con la Bosnia c'era solo da perdere, vista la situazione e le poche pretese di Pjanic e compagni. L'unica novità nella formazione proposta da Mancini-Evani, rispetto alla vittoria con la Polonia, è Berardi al posto di Bernardeschi. Mossa, come vedremo, azzaccatissima. Insigne è in serata di grazia e non solo per l'assist meraviglioso per Belotti per l'1-0, ma per i tanti colpi di genio che produce durante tutto il match: lui stesso sfiora il raddoppio dopo un controllo in corsa geniale. Nella ripresa diventa anche capitano, per l'uscita di Florenzi (entra Di Lorenzo). La Bosnia, a differenza della Polonia, ha anche scaldato i guanti a Donnarumma, bravo sul tiro ravvicinato di Prevljak. One and stop.

GRUPPO SOLIDO

Nella ripresa l'Italia cerca il secondo gol, non si accontenta. Sempre Insigne ispirato e come lui anche Berardi, che va a realizzare la sua seconda rete consecutiva in azzurro: un gol color Sassuolo, per via dello splendido assist di Locatelli, un altro che da qui in poi metterà parecchio in difficoltà Mancini, che lì in mezzo ha molte soluzioni (da Verratti a Barella fino a Sensi) e qualcuno resterà a casa. Bastoni, un altro promosso a pieni voti. Per forza, per personalità, l'erede di Bonucci (o Chiellini). L'interista va a insidiare Romagnoli (ieri pure ammonito mentre era in panchina), titolare della prima manciniana. Come detto, avanza pure Berardi, che gioca nel ruolo di Chiesa e Bernardeschi (che in Nazionale sembra un altro). Mancini aspetta tutti gli assenti e il gruppo per l'Europeo dovrà subire tagli dolorosi, considerando che in corsa ci sarà (probabilmente) anche Zaniolo. Problemi, per modo di dire, del ct. Pillola dai piccoli: l'Under 21 di Nicolato, già qualificata per la fase finale dell'Europeo di categoria (in programma dal 24 al 31 marzo 2021), ieri ha battuto a Pisa la Svezia per 4-1: Scamacca ancora in gol e Mancio pensa anche a lui. L'azzurro, insomma, è tornato di moda.

Alessandro Angeloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA