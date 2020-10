dal nostro inviato

BERGAMO Adesso l'imbattibilità, 19 partite senza ko, non basta più: l'Italia, pareggiando a Bergamo contro l'Olanda (1-1), cede il primato del gruppo A1 di Nations League. Davanti c'è la Polonia di Lewandoski, dopo il successo casalingo contro la Bonsnia di Dzeko (3-0): + 1 sugli azzurri, scivolati al 2° posto, avendo preso 2 punti tra Danzica e qui. Dove è stata evidente l'involuzione della Nazionale che è meno padroina del palleggio e quindi dell'iniziativa. Ha perso in 4 giorni qualche certezza. In più pesano gli eorri di Immobile che si pappa 2 gol grandi così.

ALTA PRESSIONE

L'Italia fatica, come contro la Polonia, proprio in mezzo al campo, dove Mancini costrusice la sua idea di calcio, propositiva e spavalda. Soffre Jorginho che, a quanto pare, non è in forma. E Verratti, da paly di scorta, si adegua, depotenziato dalla mancanza di collaborazione del compagno. Senza regia è difficile anche ripartire. Perché l'Olanda, tatticamente ben allestita da de Boer, si presenta con il 3-5-2. Non bisogna farsi però sviare dal sistema di gioco che è prudente solo nella disposizione in campo. Pressing al limite dell'area azzurra per costringere all'errore Bonucci e Chiellini. E comunque chi deve ddettare il rimtmo e il fraseggio. Si abbassano sui lati Chiesa e Pellegrini, ma non sono sufficienti: Hateboer e Blind attaccano sui lati come gli intermedi van de beek e Wijnaldum, protetti alle spalle da Frankie de Jong. Al resto pensano gli attaccanti Depay e Luuk de Jong. In apnea, dunque, all'alba del match. L'Italia, però, riesce lo stesso a sorprendere l'Olanda, trovandola esageratamente sbilanciata. Triangolazione rapida a metà campo tra Chiesa e Barella che verticalizza, da destra verso sinistra, per Pellegrini, bravo nell'inserimento e svelto nel tocco di sinistro per il vantaggio. La linea oranje si distrae e non chiama il fuorigioco. In ritardo Hateboer e de Vrij. Gli azzurri, in fiducia, hanno la chance per mettere al sicuro il risultato. Verratti, a metà tempo, imbuca per Immobile che, da solo, calcia addosso a Cillessen. La successiva dormita della difesa, con D'Ambrosio principale responsabile, regala il pari a van de Beek in mischia, con Chiellini tagliato fuori dopo la caduta in area. Nuovo sbandamento di gruppo, senza correre altri pericoli. Anzi, trovando la forza di affacciarsi davanti a Cillessen che interviene sui tiri di Spinazzola e D'Ambrosio.

AGGIUSTAMENTO IN CORSA

Donnarumma da applausi sul destro piazzato e a giro di Depay: deviazione, distendensoi, in angolo. Scatta, insomma, l'allarme all'inizio della ripresa. L'Olanda va all'assalto, conquistando corner e creando chance. Mancini deve intervenire per evitare il crollo della Nazionale che, timida e impaurita, non esce più dal guscio. Fuori Verratti e Chiesa, spazio a Locatelli e Kean. Che, senza inventarsi niente, svegliano almeno i compagni. Non Immobile, però. Nuova occasione davanti a Cillessen, e sempre in solitudine, ancora colpito il portiere. Kean attacca a destra. Cerca la profondità o comunque la superiorità numerica. Ma de Boer non si spaventa e rilancia. Tocca a Florenzi, al posto di Pellegrini: l'Italia si mette a specchio, con il 3-5-2. Si allargano Florenzi e Spinazzola, in difesa restano D'Ambrosio, Bonucci e Chiellini. Il finale per il trio è da brividi, a rincorrere Depay e chi piomba all'improvviso. Bello e spontaneo l'applauso del pubblico di Bergamo che ringrazia l'Italia per la visita.

Ugo Trani

