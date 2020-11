RUGBY

Non è la solita Italia. Ma purtroppo è l'ennesima doccia scozzese, freddissima nel pomeriggio di Firenze la cui aria deve far bene agli azzurri visto che al Franchi hanno battuto il Sudafrica e sfiorato l'impresa con l'Australia. Ieri sono sembrati trasformati nel primo tempo, a dispetto di un 6 Nazioni concluso ingloriosamente a zero punti. E hanno davvero illuso di poter porre fine alla lunga serie di sconfitte consecutive (con questa sono 9) rimediate contro gli Highlanders. Purtroppo è cambiata, in parte, l'Italia ma non il risultato. Dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio 11-7, mostrando una vivacità e uno spirito di squadra incoraggianti, nella ripresa gli scozzesi hanno alzato il ritmo e l'intensità del gioco, a partire dalle ruck, e nell'ultimo quarto d'ora hanno colpito con due mete di Cummings e Turner originate dall'avanzamento del maul.

MAUL FLOP

L'area dei raggruppamenti penetranti è una delle note dolenti italiane, sia in termini di contenimento che di impostazione. L'altra differenza notevole (è nei fatti e nell'andamento del match) riguarda la tenuta fisica. Farsi rimontare in questo modo dopo essere stati in testa non sarebbe un buon segnale per nessuno, a maggior ragione non lo è per l'Italia.

Detto di una difesa altalenante, a tratti ancora naif, va segnalata l'applicazione mostrata in tutti i settori dagli azzurri, dominanti in mischia chiusa, finalmente pronti ad usare il piede con un Violi ritrovato, mentre da Garbisi e Canna ci si aspetta molto di più nei calci tattici. L'Italia ha offero anche sprazzi di buona fattura come nell meta di Minozzi maturata al 28' con uno splendido innesco della linea da parte di Garbisi (timing perfetto), il break dirompente di Zanon (alla seconda partita), la fisarmonica interno esterno Violi-Bellini con il magnifico contatto-passaggio dell'ala padovana sul placcaggio di Hogg, per il tuffo in angolo dell'estremo. Garbisi (preciso dalla piazzola con un 4 su 5 e un palo) ha confermato la personalità e la sicurezza nel guidare la linea, peccato che nella ripresa l'Italia abbia visto poco il pallone e sia finito un po' in ombra. La meta del pari di Fagerson è stata rocambolesca, ma non inattesa perché ha sancito un cambio di passo degli scozzesi che si erano visti annullare poco prima una marcatura per un in avanti. Con l'ingresso di Varney (gallese di madre italiana), al debutto come Trulla, gli azzurri hanno dato l'impressione di poter riprendere il filo di gioco. Questo ventenne è molto interassante per rapidità e qualità dei passaggi. Ma nel finale è stato risucchiato nei binari del combattimento collettivo. Confortante anche il rientro di Ghiraldini dopo 20 mesi senza partite, la mazzata per Smith è invece l'infortunio del suo gioello Polledri (ginocchio destro, si teme per i legamenti). La coperta dell'Italia è sempre corta.

