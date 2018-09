L'ITALIA METTE IL TURBO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYMILANO «Abbiamo un sogno nel cuore, Italia torna campione». Dice tutto uno striscione al Forum di Assago, esaurito con 13mila spettatori, la capienza per il volley, per un concerto ce ne starebbero altri 2mila. L'Italia batte anche la Finlandia, azzecca facilmente il 6 su 6, però non ha ancora la matematica qualificazione in mano. Stasera dalle 21,15 (Rai2) deve battere anche la Russia, per non correre rischi e portarsi a Torino con una giornata di anticipo. I finnici vengono dal 9° posto dello scorso mondiale, non lo miglioreranno...