L'ITALIA HA FEDE PER LA SEMIFINALE

EUROPEODa Bologna a Reggio Emilia il copione di Di Biagio non cambia: tutto blindato. Gli Azzurrini si allenano lontani da occhi indiscreti per non concedere vantaggi agli avversari e soprattutto per non perdere la concentrazione. D'altronde il confine tra andare in semifinale con un pass olimpico al collo o fallire è davvero labile. «Il mio futuro non dipenderà da come finirà questo Europeo» ha rimarcato il ct che è in scadenza di contratto e una sua decisione l'ha già presa. Dopo tre cicli quasi sicuramente lascerà, al suo posto si...