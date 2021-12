Le nazionali di rugby minori chiudono il 2021 con una doppia incoraggiante vittoria. A Parma l'Italia Emergenti travolge 50-26 la Romania A, 7 mete a 4. A Dublino l'Italia under 20 supera 15-8 l'Irlanda sperimentale, 2 mete a una.

A Parma è andata in scena la sfida fra le nazionali del campionato italiano (più qualche rinforzo di Urc) e del rumeno (senza i giocatori del Baia Mare, campione). Hanno avuto la meglio di Emergenti azzurri con una prova di efficacia e buona difesa nel primo tempo (parziale 14-7), quando la Romania ha avuto il predominio nel possesso e costruito pregevoli multifasi, con l'allungo decisivo a inizio ripresa quando lasituazione si è capovolta. Nel finale due cartellini gialli a Borean (eccessivo) e Gesi hanno permesso ai rumeni di segnare altre due mete, altrimenti il divario sarebbe stato più netto. Grave infortunio a Matteo Canali del Petrarca al 2'. Il neozelandese Halafihi, i sudafricani Swanepoel e Du Preez giocando sono diventati italiani equiparati. Protagonista del match Simone Gesi con 3 mete di velocità e abilità (anche al piede), le altre di Ribaldi, Izekor, Bertaccini, Carnio più 15 punti al piede di Da Re (7 su 8).

Nell'Italia under 20 mete di Passarella, Genovese nel primo tempo dominato (parziale 12-3) e 5 punti al piede di Teneggi.

Ivan Malfatto

